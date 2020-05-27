國境遲遲未開放，五星級飯店「倒店潮」未見趨緩，台北文華東方今（27）無預警宣布將裁撤「客房部」人員，該部人員將全數資遣，並自6月1日起不接受訂房，等於半數員工沒頭路，6月7日將是最後上班日。

新冠疫情衝擊全球飯店業，文華東方酒店集團總部才剛於3月發信給全球員工，自3月1日起將減薪10％至20％，台北文華東方先前只有高階員工減薪，但員工並沒有受到影響，僅以鼓勵員工儘可能安排補休、年假等共體時艱。

台北文華東方因造價不菲，卻多次傳出易主的傳言，雖然董事長林命群則多次否認，但同業認為此次突然無預警資遣這麼多的員工，若是林命群真要交易，可能進入最後階段。

目前在各大訂房網站上，已經無法訂台北文華東方的房間，但僅是暫時不接受訂房，還是可能有更大的「整頓」措施，各界關注。

業界認為，雖然即將解封，政府也即將推出抵用券，但國境沒開、國際旅客不來，文華東方似乎已經等不到振興券來救命。

業界認為，只要國境沒開，就算政府再怎麼灑振興券，一般大眾並不會選擇入住，所以距離復甦還有很長一段路，振興券對五星飯店是看得到但吃不到，與其如此，不如先行瘦身。

文華東方稍早發出聲明如下：

有鑑於新冠肺炎疫情（COVID-19）全球蔓延，國際旅客跨境旅遊無法短時間內回復的情況下，以國際高端旅遊為主的台北文華東方酒店將於６月１日起暫時不對外開放住房服務。然而酒店部份餐廳、酒吧、會議及婚宴服務以及芳療中心仍照常營業，歡迎賓客前來用餐與享受Spa 設施。

酒店會依照調整後的營運規劃，對員工的工作進行調整， 我們很遺憾不得不資遣部分員工，我們會依據相關的勞動法令規範及程序辦理，以顧及所有員工的權益。

對於客房暫時的關閉何時重新開放，我們會視疫情發展而定，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動之時，台北文華東方酒店會盡快回復全館運作並再度以最好的傳奇式經典服務，舒適雅致的客房與設施，來迎接每一位一向支持及愛護文華東方的賓客。

(中時 )