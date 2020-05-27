台北市長柯文哲今天赴北市議會報告追加減預算案，市府欲花費2.23億撥用西門町漢中街45號國有地，增設遊客中心、機動派出所、友善廁所，追加第一期價購款的2800萬預算，遭議員批評，市府花大錢只為蓋廁所，不符效益，議員王浩更痛批市府藉追加減預算夾帶闖關，根本企圖魚目混珠、心態可議。

柯文哲報告指出，因西門町在地商家提出對西門町增設遊客中心、機動派出所、友善廁所需求，因此預計花8年編列2.23億撥用漢中街45號的國有地，今年度增加2800萬。

王浩批評，漢中街45號國有地目前一沒都審、二沒建照，大可透過公務預算在年底編列，議員不會不通過，卻用追加預算方式夾帶闖關，根本企圖魚目混珠、心態可議。

議員王鴻薇表示，西門町商圈在方圓500公尺內已有2間派出所和2個旅遊服務中心，市府卻還要花2.23億購地，加上後續興建費用總經費大約1億，「這樣花錢，是錢太多嗎？」要求市府撤案，不要用追加預算夾帶，後續即使編入公務預算，也要好好評估效益。

議員郭昭巖也說，北市府規畫不符西門町商圈需求，例如當地商家反對設計透明電梯和樓梯，認為實用性比較重要，且應將西門町的意向融入建築，但觀傳局卻不採納。

觀傳局長劉奕廷表示，接下來的款項會以公務預算編列，會持續和當地商家不斷討論、溝通，依地方需求滾動式修正。

(中時 )