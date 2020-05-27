看好雲端、AI的發展趨勢，雲端新創萬里雲（CloudMile）表示，今年將開始積極拓展國際市場，已將業務觸角伸入新加坡市場，未來將以「新加坡營運總部」加上「台灣AI研發中心」雙軌經營模式，期望吸納傑出技術人才，為企業提供最好的B2B雲端及AI服務，拓展亞洲市場營運版圖。

萬里雲成立於2016年，主要致力於B2B雲端服務，目前在在台灣、新加坡、香港皆設有據點。萬里雲主要利用深度學習及大數據分析，協助企業進行商業預測與產業升級，並提供雲端管理應用諮詢與解決方案。萬里雲成立至今已經獲超過1,000萬美元的資金挹注，並於2017年獲選入科技部「台灣科技新創十酷」。

萬里雲成立之初，以協助企業導入雲端與AI應用為目標，幫助傳統製造產業、創新數位產業。以傳統產業舉例，萬里雲運用Google雲端平台和機器學習，透過研發流程創新，讓機器學會辨識布料的能力，協助傳統紡織業客戶有效簡化舊有作業方式及流程，看樣到提供樣布的工作效率提升30倍，新設計進入市場所需時間也大幅降低25％，透過數位思維讓傳產提升效能加速變現，搶占未來市場商機。

萬里雲表示，台灣傳統產業過去憑藉製程技術、大量人力與機械化生產優勢，一度成為台灣經濟起飛重要後盾，但隨著市場全球化、人力成本增加，如何善用科技讓企業走向「智慧製造」是未來生存重要關鍵。

而在新創產業部分，萬里雲則透過雲端整合與商業邏輯智慧能力，協助如17 Media、SHOPLINE、iCook等知名創新網路平台，將龐大資訊透過安全管理、分散風險與數據應用分析，降低成本提升效能。

劉永信表示，接下來萬里雲將把觸角從延伸亞洲，發展全球版圖，幫助企業提升效率也促進產業升級，以「新加坡營運總部」加上「台灣AI研發中心」雙軌經營模式，吸引更多優秀人才加入團隊。

(工商 )