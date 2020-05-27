過去兩周市場關心的焦點在於各國開始重新恢復經濟活動，歐洲較早爆發疫情的義大利、德國等，均開始小規模開放經濟活動，而開放之後，並未看見新增病例再度攀升，顯示整體疫情仍持續可控，將使股市維持相對樂觀情緒不墜。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，美國會視各地區情況不同，採分區開放的方式進行，未來兩周可以觀察死亡率是否會開始下降，6月之前各先進國家逐步解封，且無再度大規模感染情況，加上各國央行持續注資市場，都將使股市維持相對樂觀情緒不墜。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，整體上疫情最壞狀況已過，金融市場各項風險、流動性指標也逐步恢復，有利金融市場持續上攻表現。

謝夢蘭指出，市場目前關注的重點，主要仍在於公司未來展望，目前分析師普遍預期今年企業衰退難免，但明年將呈現爆發性成長。在市場信心逐漸恢復，全球資金豐沛以及政府、央行積極救市下，各類資產皆有表現機會，建議可採股債多元布局策略。

(工商 )