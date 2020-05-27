積極轉型為DRAM智財（IP）技術服務商的愛普科技27日宣佈人事異動，原總經理顧峻因另有生涯規劃辭任，將由執行長陳文良暫代總經理職務。

據瞭解，愛普科技長期合作的晶圓代工大廠力積電董事長黃崇仁力邀顧峻加入團隊，以強化力積電與記憶體代工客戶間的技術合作。近年公司全力展開業務轉型，強攻AI革命帶動的多元化新商機，愛普科技從DRAM產品設計與銷售轉為IP技術授權的嶄新營運模式，營運策略調整之效益已現，顧峻因而決定接受邀請，轉任力積電記憶體事業群共同總經理。

愛普表示，顧峻為該公司創始經營團隊重要成員，擔任總經理期間帶領團隊發展多項低功耗、低管腳客製化DRAM產品業務，成為IoT/AIoT終端應用的首選記憶體；並引領愛普公司股票成功上市，厥功實鉅。

愛普表示，顧峻仍將繼續擔任愛普董事，而總經理職務自6月1日起，將由同為創始元老的愛普執行長兼技術長陳文良暫代之，持續推動DRAM智財研發、授權等企業轉型重任。

(工商 )