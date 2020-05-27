興富發建設集團總裁鄭欽天今（27）日主持新北市「興富發金山凱悅溫泉飯店」開工動土典禮，新北市市長侯友宜率領一級局處長、以及議員、金山所有的里長蒞臨，給足面子；典禮完成後，鄭欽天針對國內房市表示，「下半年看起來，應該不錯吧！」

今天鄭欽天和興富發集團顧問廖了以、總督導蕭家淇，興富發建設董事長鄭志隆、副總經理廖昭雄，及齊裕營造總經理侯力豪等核心主管，邀請新北市市長侯友宜，主持「興富發金山凱悅溫泉飯店」開工動土典禮。

鄭欽天表示，以前他來到金山，都是一個過客，這次有機會蓋這麼好的飯店，以後希望自己可以不再只當一個過客。預計民國111年完工開幕營運的時候，還要招募很多同仁一起參與。

鄭欽天表示，很多朋友都問他，為什麼要來金山蓋飯店？其實，他一開始買地的時候，就比較過宜蘭礁溪、新北市金山兩地的條件，金山土地成本比較低、蓋飯店是獨家的市場，而且住房率也差不多 ，如果蓋好，交通條件上將會比礁溪方便很多。我平常假日的時候，就經常到金山老街，買東西、吃東西，希望很快會落成開幕。

鄭欽天表示，未來這座飯店將會是北海岸唯一五星級飯店，整合新北豐富觀光資源。新北海岸線，擁有豐沛的觀光資源，台灣還有哪個地方，同時擁有天然溫泉、海岸風光，金山八景、中角灣衝浪、老街美食、朱銘美術館、三座高爾夫球場、國際大型自行車競技、萬金石年度國際路跑賽。

鄭欽天表示，烏來、礁溪溫泉已經飽和，金山鄰近台北都會區，溫泉與陽明山同屬一脈，有山、海、溫泉、美食，擁有值得住宿一晚深度旅遊的風景線，北台灣最美海岸觀光走廊，就在這裡！唯獨缺一座五星級飯店、精緻餐飲配套，來吸納日韓來台度假、旅遊的主題性消費。

鄭欽天表示，他原來就有計劃進軍金山，開發五星級飯店，這裡正好是飯店市場的處女地。

興富發建設副總經理廖昭雄表示，「金山凱悅酒店」位於金山區環金路上（陽金公路、基金公路交口以南），為北海岸風景區的交通樞紐點，距離金山老街約800公尺，步行約10分鐘，興富發規劃188間有陽台，及獨立家庭湯池的親子度假五星級飯店，引進國際酒店集團-凱悅酒店集團打造頂級度假酒店。

飯店設計為台日合作的MAG architects & associates及規畫設計並與近期與荷蘭MVRDV團隊取得台北雙子星「台北CITY ONE」優先資格的陳廷杰建築師事務所，及新加坡LTW室內設計團隊共同操刀。

金山凱悅酒店以舒適的住宿、靜雅的大面水景及空間藝術設計、浪漫的景觀步道及戶外草坪區，讓下榻的旅客遠離城市的塵囂，更值得一提的是凱悅休閒會館設施，規劃21間計時湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、婚禮教堂。大台北區遊客平均都可在45分鐘到達，不論平日或假日都是理想的休閒新亮點。

至於觀察今年下半年房市的走勢，鄭欽天表示：「應該不錯吧！基本需求很穩定在走。」

至於怎麼看觀光產業？鄭欽天謙虛表示：「這我就沒有那麼內行了！還是委託專業的凱悅飯店來經營管理。」

是否擔心疫情影響觀光產業？鄭欽天表示：「還好吧！」一般國內渡假旅館，有95％是台灣人，這是經過很多市調結果，相信再過幾個月，疫情應會緩和，而且距離興富發凱悅溫泉飯店開幕時間，還要大後年，到時候再觀察。

(工商 )