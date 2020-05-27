《灌籃高手》是日本經典IP，更是多數人青春的回憶。日本遊戲廠商DeNA旗下真人即時籃球競技手遊《灌籃高手SLAM DUNK》27日於台灣Android、iOS雙平台正式上架，預期有望掀起一波熱潮。

《灌籃高手SLAM DUNK》是由東映動畫授權並全程監製，描述櫻木花道與籃球相遇，且在稱霸全國的道路上與眾多夥伴共同奮鬥、努力的青春熱血故事。該遊戲在台灣推出後，將由DeNA自行在台發行、營運。

玩家可以在遊戲中操作灌籃高手各高校角色的大招技能，球員特技復刻動畫，觸發忠實粉絲對於經典的回憶，且還加入最新籃球技術，果凍上籃、歐洲步等等新技術、老回憶，增添遊戲的豐富體驗感。此外，玩家透過天賦系統開啟更多高階動作，亦可重點培養強化數值，創造自己的專屬角色。

該遊戲是即時籃球競技手遊，玩家可以透過對戰及排位賽模式與其它玩家組隊對戰，排位賽分為強力替補、絕對主力到灌籃高手等九個位階，每兩個月將會重置進入下一個賽制。官方也特別開放榮耀戰區，可以設定自己的所在地區與其它玩家一較高下，爭奪各地區的第一稱號，以全國第一為目標。

此外，《灌籃高手SLAM DUNK》除了收錄經典劇情、明星角色之外，內建中日配音，玩家自由切換，打造最具回憶的灌籃高手手遊，有望在台灣掀起一波熱潮。

(工商 )