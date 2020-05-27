飼料及肉品大廠卜蜂（1215）去年爆發出合作的清運業者將廢棄物污泥傾倒農地、污染環境，繼卜蜂董座鄭武樾日前親上火線，強調公司會負起最大的責任後，卜蜂發言人劉明哲今（27）也在記者會說明汙泥案最新進度，預計將在6月31日前清運處理完畢，比原先設定的時間大幅提早半年。

劉明哲指出，污泥案中彰檢分配卜蜂必須負責的三塊處理地，包括芳苑1、芳苑2及埤頭，目前處理進度分別為75％、95％及50％，彰檢原定希望卜蜂在12月31日前清運完畢，但卜蜂加快速度，預計將提前於6月31日完成。

劉明哲表示，目前卜蜂已重新委託合法的D類處理業者，針對彰化汙泥及卜蜂現有的廢棄物進行妥善處理，公司也將嚴格改善監督機制，除了要求合作業者以單據進行請款，亦同步檢查清運業者車輛停留時間，也會不定時抽驗合作業者處理廠是否正常運作，確保所有廢棄汙泥皆被妥當處理。

針對中長期的廢棄物處理，劉明哲進一步表示，目前公司已著手研究如何從製程中減少廢棄物，同時，卜蜂也計畫投資新型的處理設備，讓廢棄物可以一氣呵成在廠區內處理，轉化成更符合「循環經濟」精神的再生能源及資源。目前這些計畫都已進入卜蜂的策略規劃，未來會逐步跟社會大眾溝通。

卜蜂董座鄭武樾日前就透露，未來公司不排除斥資數千萬元自建廢棄物處理廠，徹底解決問題，他也強調，公司每年花在環保上的金額都未減少，絕非蓄意違法，未來也會更加強人員管理，以及食品加工廢棄物處理狀況追蹤，並研議如何將有機肥再利用，希望「化危機為轉機」！

(工商 )