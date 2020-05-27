第一社福需要社會人士的支持，希望尋找1000位定期定額的捐款者，成為童心寶貝的守護者。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

6個月就早產的祈祈，造成全面性的發展遲緩及體弱，原本在一般的幼兒園就讀一小段時間，但那裏學習環境並不適合他。雖然已經滿3歲了，但剛來第一社會基金會日托班的時候，還穿著尿布，口語表達能力都不太好，只會說怕怕、媽媽等疊字，甚至連走路都還不太穩，爬樓梯也需要大人的牽手協助，日常經驗的不足也讓他的生活常規較差。

第一社福基金會的教保老師透過情境連結的訓練讓祈祈練習說出單詞或是短句，如帶他去如廁或早上剛來到班上。媽媽在家也會多跟祈祈聊天互動，現在祈祈已經進步到仿說，常常會複述自己的動作，也愈來愈會表達自己的意思，目前經過幾個月的訓練，雖然體力仍須加強，但他的粗大動作也已經進步許多，自行吃飯喝水等都不成問題，也已經可以自行扶手把上下樓梯。

第一社福基金會執行長賴美智表示，第一社福40年前即發現，台灣有許多中重度心智障礙的孩子，沒有得到受教育機會，從15個兒童、在一間地下室開始服務，至今第一社福每年為約2萬名身心障礙者及其家庭提供全方位、全人關懷的服務，投入的專業人力及財物更是以幾十倍在成長。

第一社福需要社會人士的支持，希望尋找1000位定期定額的捐款者，成為童心寶貝的守護者，也為心智障礙家庭撐起遮風避雨的保護傘。捐款可洽：02-27224136分機830-833或第一社福基金會官網。

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