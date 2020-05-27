林森錢櫃4月26日大火造成6死，迄今滿一個月，北市議員應曉薇27日質詢，每名往生者家屬獲得死亡慰問金100萬元、賠償預付金200萬元、喪葬補助25萬，共325萬元，但錢櫃卻未支付違反《勞基法》第59條、15天內給付45個月平均工資的職業災害金、200萬元，勞檢處都沒開罰。勞動局長陳信瑜說，要等消防局調查報告出來；副市長黃珊珊回應，2天查清疑慮。

應曉薇指出，《勞基法》第59條明載「勞工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，雇主除給與5個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬40個月平均工資的死亡補償」，但錢櫃至今都沒給，勞檢處為何沒在15天內開罰，是否有包庇之嫌。

副市長蔡炳坤表示，目前錢櫃有提出300多萬元理賠慰問金，接下來則希望錢櫃能夠跟每位往生者家屬盡快討論，當中也有家屬是由北市府來協助調解。陳信瑜則說，職災慰問金已補足，325萬元是針對死亡慰問金，另還有職災慰問金30萬元，罹難的北市民部分會再提供10萬元，應接近350萬元。

陳信瑜還說，此件災害事件是以特別法優先調查，職災金有罰了、也給了。蔡炳坤說，勞動局有對錢櫃開罰，職災補償金就包括在325萬元中，15天內、本月7日已發給遺眷可領的45個月平均薪資，依法依訂要撥的。

應曉薇聞後痛批，所以扣除《勞基法》職災金200萬元，那死者只拿到125萬？勞檢處完全沒開罰。法務局長袁秀慧則稱，針對勞工權益跟死亡後賠償是不同的認定，之後一定分開來充分處理。黃珊珊說，往者賠償跟勞工職災部分會分開，請放心，勞工職災要比照為更高的標準，北市會堅持這原則，但因雙方還沒談完和解。

陳信瑜隨即改口稱，勞工職災金部分一定要等消防局調查報告出來，這是職安署訂的標準。蔡炳坤也改口說，何時開罰，必須等調查報告出來。黃珊珊補充「2天內會調出資料再回報議員。」

(中時 )