大陸擬通過港版國安法，蔡英文總統今天表示，關於強化對港人的協助，她今早和行政院長蘇貞昌進行討論，會請行政院提出香港人道援助行動專案，包括對港人的居留、安置、照顧，要在最短時間內提出完整、明確的規畫。她也要再次強調，「無論制度怎麼調整，我們照顧香港人民的決心不變」。

蔡英文在臉書表示，近來大家都很關心香港情勢的發展，我們跟世界上所有國家一樣，都非常期待香港對自由和人權的保護，不要受到進一步的侵蝕。我們嚴正呼籲：中國政府要懸崖勒馬，不要違反對香港「五十年不變」、「港人治港」的承諾，也應盡快讓香港社會恢復和平和對話。

她說，如果香港情勢惡化，香港的自治、人權進一步被壓縮，我們也要嚴正表達關心和聲明：我們會持續支持港人爭取民主自由的決心，「因為香港的民主自由是區域和平穩定的重要因素」。

蔡英文表示，對於香港朋友，我們也一直在提供相關的協助。目前香港人民要來台灣相對已經是比較寬鬆，去年一整年，香港朋友來台居留的人數突破五千人，相較於前一年成長41％。

關於強化對港人的協助，今天早上她和行政院蘇貞昌 院長進行討論，會請行政院提出香港人道援助行動專案，由陸委會負責盤整資源，透過跨部會協調來進行，包括對港人的居留、安置、照顧，要在最短時間內提出完整、明確的規畫。

之前有人質疑，調整香港澳門關係條例是切割，這完全是錯誤解讀。她也要再次強調，「無論制度怎麼調整，我們照顧香港人民的決心不變」。

(中時 )