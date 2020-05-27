中職富邦悍將投手陳鴻文遭到中信兄弟球迷用「三字經」辱罵，他也回嗆球迷的衝突事件，陳鴻文針對自己的回嗆動作，他選擇沈默以對，問記者還有什麼下一個問題，也就是不發表任何看法。

中信兄弟球迷辱罵陳鴻文已經遭到中職聯盟停止進場看球的處分，而陳鴻文今（27）日打破沉默表示，到目前為止他沒有什麼的想法，事情交給球隊處理，他就是專心打球。

由於事發當時，陳鴻文聽到球迷大聲罵他，陳鴻文指出，不是他聽到而已，在場還有很多小朋友、還有一些剛接觸棒球的球迷都有聽到，這算是不好的行為。

罵他的中信兄弟球迷表達想要道歉，陳鴻文會不會接受球迷道歉？他表示，他沒有接到任何消息，也不知道現在球團與聯盟處理到什麼程度，球團應該會去處理。

對於回嗆球迷的動作是不是陳鴻文第一次大動肝火？陳鴻文沉默以對，不作回應。

有人問陳鴻文以前有看過球迷罵球員的場面嗎？陳鴻文說，有啊，有過這種情況發生，但是必須還要呼籲一下球迷要理性一點，不管是看棒球藍球，還是各種運動賽事都要保持理性。

也有部分球迷認為陳鴻文回嗆球迷的動作是不好的示範，針對這個問題，陳鴻文再度選擇沉默，要在場記者提問下一個問題。

(中時 )