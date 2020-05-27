高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，美麗島電子報董事長吳子嘉今天表示，「我認為罷韓一定不會過」。他直言，罷韓團體沒有力量罷韓，還是得靠民進黨的系統支持組織動員，但剛落幕的高雄黨部主委選舉民進黨殺得刀刀見骨、分裂很嚴重。

吳子嘉今接受POP Radio專訪時表示，身為民進黨員他要譴責陳其邁，「如果陳其邁要選高雄市長，要去團結民進黨，防止分裂」，陳其邁身為黨內的政治領袖，有義務扮演未來大家長的角色，讓高雄市的黨員不要分裂，他直言「陳其邁想當高雄老大，但是一點老大的樣子都沒有」。

吳子嘉指出，蔡英文身為民進黨主席對於罷韓並不積極，「罷韓成功對蔡英文其實沒有好處、反而是扣分的」，因為剛落幕的總統選舉才大勝韓國瑜，緊接著就罷韓，難免被聯想是在追殺，「我如果是蔡總統一定反對罷韓」。

他強調，另一方面，蔡英文在520就職演說提到要修憲，國民黨不配合怎麼可能修憲，如果現在推罷韓等於跟國民黨決裂，也違背蔡總統說台灣人要團結這件事，「罷韓會傷到蔡總統」。

被問到韓國瑜的下一步，吳子嘉認為若罷免案沒通過，韓就是把這任高雄市長當完，絕對不會如某些人揣測去參選國民黨主席，最有希望當選明年黨主席的人應是朱立倫，且朱立倫一定會出來選。

(中時 )