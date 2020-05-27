嘉義市動保園區監視畫面疑似有人搬運物品。（動保人士提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市政府動物保護教育園區爆物資流向不明、偽造棄養切結書、未經獸醫師監督擅自注射疫苗等弊端，嘉義檢調搜索、查扣相關帳冊等證物，帶回黃姓、賴姓等3名被告及多名證人訊問，黃、賴2人涉嫌侵占公物、偽造文書等罪嫌，27日聲押2人。

嘉義地檢署日前接獲黃姓被告等人涉犯侵占公有財物罪嫌的情資，由檢察官張建強指揮嘉義縣調查站、廉政署南部調查組組成專案小組偵辦，26日到動物保護教育園區搜索，帶回相關涉案人訊問。

據查，黃姓男子是市府動物收容所的聘僱臨時人員，為刑法第10條第2項第1款所定之公務員，竟自2018年起，與擔任動保社團監事的賴姓女子等友人，將屬於動物收容所所有的飼料罐頭、藥品等財物，搬運至嘉義市東區市宅街某動物守護協會使用。

還有，為規避嘉義市政府關於拾獲動物棄養需由民眾填寫切結書的規定，偽冒他人名義填寫「拾獲動物棄養切結書」，藉以呈現民眾拾獲棄養貓等動物的假象。

檢察官複訊黃男、賴女等2名被告後，認為他們涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第1款之侵占公有財物罪嫌、刑法第210條之偽造私文書罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

(中時 )