中央防疫中心預告6月7日起防疫解禁，外貿協會董事長黃志芳27日指出，以全球疫情發展來看，下半年要完全恢復正常恐有難度，展覽方面針對內需市場的國內展會逐步恢復，國際型展覽牽涉商務客來台參展，實體展會縮小規模，但同步有線上展覽搭配。

貿協主辦的國際型展覽包括國際產業專業展在今年上半年因疫情影響幾近「掛零」，黃志芳說，為了協助台灣企業廠商持續接單不中斷，近四個月來陸續透過線上展、線上論壇與線上採購洽談會、線上經貿網等串連，對於下半年國際會展恢復仍抱持審慎態度，目前貿協因應方案是實體無法100％舉辦，國際性展覽實體展出規模縮小，但同步有線上展覽，他強調，將來線上展覽將成為新常態，以延期的國際電腦展COMPUTEX來說實體展期只有五天，但線上展可以365天隨時服務。

貿協27日於台北國際會議中心舉辦「後疫時代數位商機探索論壇」，由外貿協會董事長黃志芳與台灣樂天李志興、TutorABC黃嘉琦、訊連科技林昭宏等針對此次疫情期間最熱門的視訊會議、電商網購、線上學習等三大領域進行對談。

黃志芳強調，這波疫情對電子業帶來不錯商機，包括因疫情關係帶動企業界提前5～10年快速數位化，如硬體設備筆電、數位教學、線上會議，與連帶所有智慧、數位解決方案都是商機，他舉日本政府針對後疫情時代要求每位學生都要有筆電，可預期辦公、學校教育硬體需求高，對台灣業者是一大商機。

(工商 )