勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至27日下午5時為止，累計有95萬7,018人送件申請，而審核完畢後核貸件數為62萬3,422件，累計撥款件數為45萬8,274件。

由於每天以超過2萬申請件的速度增加，是否本週就會名額用罄？勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，申請後還有核貸率的問題，所以只要評估整體的核貸件會達到100萬件時，勞動部就會對外宣布正式停止受理，「在此之前，有需要的民眾都可以來申請」，而總數可能會有些許誤差、會超過100萬件核貸。

勞動部「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

另外，針對自營作業者與無一定雇主的紓困方案，據勞保局統計，26日晚間24時已完成122萬2,923件，總計撥款112萬5,761件，總金額為337億7,283萬元。

(工商 )