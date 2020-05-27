全球央行聯手救市，帶動新興市場投資等級債自3月下旬來反彈逾一成，但累計今年來仍下跌約4％。投信法人指出，新興投資級債過去未曾有過連續兩年下跌情形，因此，若今年受到肺炎疫情影響而蹲低，未來一年可望有不錯的表現，投資人不妨留意目前的逢低布局機會。

根據資料統計，自2000年以來，新興投資級債各年度表現「漲勝於跌」。其中，上漲年度共有16次，勝率達80％。

除了勝率高之外，下跌年度只有4次，分別發生在2008年金融海嘯、2013年歐債危機、2015年英國脫歐與2018年中美貿易戰，都是因為重大事件影響所致，而且當年度下跌後，隔年度都呈現反彈表現，漲幅超越前一年度的跌幅。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，新興投資級債今年受到肺炎疫情的衝擊，累計至今仍下跌約4％。但是在各國採取封閉式嚴格管制下，疫情正出現改善，加上疫苗、藥物的開發透露新希望，因此以短期事件看待即可。

其次，新興投資級債主要投資全球新興國家政府、機構或國營企業發行的主權債、類主權債，與非投資評級的信用債相較，波動風險偏低。尤其，面對歐美各國舉債紓困，金額占GDP比重都超過10％以上，新興國家普遍介於3～5％之間，未來還債能力相對較強。

再者，從評價面來看，新興投資級債目前的殖利率約4.9％，在歐美等成熟國家大都已進入零負利率情形下，投資吸引力浮現。

第一金投信認為，雖然新興投資級債自3月下旬來反彈逾一成，不過，本波利差收斂幅度相較美國投資級債來得溫和；而且相較過往水準，利差還是明顯偏高，提供潛在的漲升空間，投資人不妨留意目前的逢低布局機會。

(工商 )