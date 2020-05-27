前主播許琡婷27日出席台、泰公視國際合製新型態旅遊節目《台泰由你遊》（Uni-thinking, uni-roaming）開播記者會，她笑稱自己在1個月拍攝期曬到發黑，狂黑3個色階，但搭檔泰國華裔男主持人Wave，反而需要畫黑妝才入鏡，形成有趣反差。許琡婷笑稱泰國拍攝那段時間，她曾在曼谷被3個男生搭訕，雖然她開玩笑要先看男方「地多廣、羊幾隻」，但也坦言自己人生觀，「女生不管在何時，還是要有自己喜歡做的事情。」

談到在泰國拍攝的最大特別，許琡婷表示：「我們有跟在地人聊天，才知道在泰國人心裡，皇室高不可攀，要聊皇室相關事情，等在夜黑風高的無燈寺廟旁，當地人特別叮嚀：『不能傳出去』！當地人討論可能會被抓走。」詢問該次談話內容，她笑說：「其實那些事情網路都找得到。」她去了兩趟拍攝，各是10天與20天，最低溫只有12度，最高溫卻有35度，她笑稱破個人紀錄，「最早2點半就起床化妝。」女生妝髮複雜，她與化妝師早製作團隊2小時起床梳化。

許琡婷在曼谷被三男搭訕。（公視台語台提供）

許琡婷笑說：「當時平均每天睡4小時，因為太黑，連黑眼圈加重也看不出來。」談到與泰籍男主持人Wave的互動，她笑罵：「雖然很貼心，但他時常整我，有次還要我吃植物的根。」她強調在泰國人眼中，台灣既自由，又便利、安全，連Wave都想定居。《台泰由你遊》由公共電視陳郁秀董事長一手促成，與泰國公共電視聯合製作，是公視台語台第1個國際合作節目，節目分別在泰國6個地點和台灣6個地點拍攝，總共6集節目與1集花絮篇，自5月29日起，每周五晚上10點公視台語台首播。

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