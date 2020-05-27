隨著新冠肺炎疫情趨緩，加上從1月31日開始徵收口罩，至今約4個月時間，已經累積徵用超過13億片口罩，目前庫存也有2-3億片，預計將會在6月1日開始，讓口罩回歸市場機制，經濟部長沈榮津也表示，現在是將短期防疫任務，轉化成長期戰略物資產業的大好時機。

沈榮津今（27）日出席中央流行疫情指揮中心記者會時表示，非常感謝口罩國家隊還有國軍弟兄全力幫助口罩增產，讓國內的口罩覆蓋率迅速提升，是台灣成功防疫的重要關鍵。

沈榮津也表示，目前國內口罩產量已經到達每日2千萬片，累積徵用超過13億片口罩，目前庫存仍有2-3億片，經濟部將會跟口罩廠合作，推動交易平台成立，協助「口罩國家隊打世界杯」，進一步掌握防疫外銷商機。

同時因為疫情趨緩口罩需求量下降，6月1日起，國軍支援口罩生產及相關激勵措施將逐步退場，國內生產之醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，屆時國人每人每2個月寄送30片口罩予海外二親等親屬之限制也同步解禁。

(中時電子報)