新冠肺炎疫情趨緩，交通部觀光局推動的防疫旅遊首發團，27日到泰雅渡假村親近大自然、森呼吸、體驗原住民文化，並進行業者間交流，同時了解南投縣旅宿業，因應推出的「安心旅宿」標章認證制度。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，此次規畫北、中、南、東4區共10條3天2夜主題性套裝旅遊，結合脊梁山脈、自行車、山城小鎮、溫泉、主題樂園及國家風景區等，希望1000名業者感受深度旅遊，未來套裝遊程將會上架至旅行社通路銷售，帶動國旅市場。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，防疫期間，泰雅渡假村入園及進入各營運場所，服務人員都會主動量測額溫及噴酒精消毒；餐食部分也改以套餐、便當、自助餐取代合菜，讓遊客安心用餐；住宿團體則安排2人1室且1人1床，讓遊客吃、喝、玩、樂、宿、購，都能夠安心。

李浩瑋表示，南投縣政府為提升旅宿業者防疫能力，特別推出「安心旅宿」標章認證，從訂房、入住及場域消毒3階段落實防疫工作；而泰雅渡假村也是南投縣第1家獲得「安心旅宿」認證的旅館。

泰雅渡假村面積56公頃，擁有多元的休憩設施、自然美景、文化資源、天空步道，以及天然溫泉，遊客可選擇入住泰雅皇宮飯店或渡假木屋，每間都有獨立的冷氣設備，讓遊客在防疫期間可以住得安心；露營區讓遊客在空曠的樹林草原中，感受最自然清新的玩法，還可到溫泉區戲水泡溫泉。

(中時 )