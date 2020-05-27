蔡英文逛誠品書店。(總統府提供)

蔡英文總統今天下午前往誠品敦南店逛書店，總統府發言人張惇涵表示，由於誠品敦南店將在這週末5月31日結束營業，近期有一系列倒數和回顧活動。總統特別在今日下午行程空檔，重溫過去逛書店的時光，也表達對台灣品牌與文化產業的關心。希望在台灣疫情逐漸平息的當下，多買書多看書。

張惇涵說明，實際上，蔡總統過去也時常逛誠品書店，今天雖是選在離峰時段前往，但店裡的愛書人仍很眾多，也顯示誠品書店透過24小時開放、舉辦「誠品講堂」等方式，確實帶動了一波閱讀文化，甚至也成為一種生活風格。而總統也鼓勵現場的民眾，「大家要多買書、多看書」。

張惇涵說，雖然總統因為公務繁忙，停留的時間短暫，但總統今天挑選購買了由郭佩怜等著作的《Good Eye 台灣挑剔指南》，這本輕薄短小、不落俗套的中英文雙語旅遊指南，希望在台灣疫情逐漸平息的當下，適合推薦給各位展開「防疫新生活」的國旅的觀光客朋友。

(中時 )