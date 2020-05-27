雲林縣北港鎮流浪狗因有人餵養，數量多達上百隻。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮運動公園目前進行整修，卻成為流浪狗棲身地，近日發生民眾被咬事件，防疫所人員已展開捕捉。北港鎮流浪狗因有人餵養，數量已多達上百隻，目前只能靠著犬隻絕育、領養、宣導不要棄養與寵物登記等方式，逐漸減少流浪狗數量。

北港鎮流浪狗原本集中在北港溪堤岸、北港糖廠與周邊甘蔗田，這些流浪狗因有人餵食，繁衍速度很快，但活動範圍多在市郊，因此人狗較少接觸，最近部分流浪狗流竄到北港鎮運動公園，因此傳出運動民眾遭咬事件。

北港鎮長蕭永義表示，公所接獲民眾投訴被咬，立即通知縣府防疫所人員捕捉，並指派清潔隊員協助，不過運動公園目前正在整修，流浪狗在工地竄逃，最後一行人無功而返，將擇日再捕捉，呼籲民眾遇到流浪狗要保持距離以策安全。

縣防疫所說，《動保法》修正案於2017年通過後，因規定需精準捕捉，民眾若被流浪狗咬傷，需檢具受傷證明並指認，防疫人員才能進行捕捉，這些具有有攻擊性的流浪狗一旦被捕，將安排收容以免再傷人。

由於《動保法》規定零安樂死，因此目前全縣收容的流浪狗已達300多隻，大部分是《動保法》修正案通過前的收容犬隻，只能透過認養或待其自然死亡減少數量。

學者專家指出，零安樂死衍生流浪貓狗數量激增問題，除了實施TNVR（誘捕、絕育、疫苗施打、回置）外，政府更應落實「寵物登記」制度，才能有效消除棄養情況，進而減少流浪貓狗數量。

(中時 )