路過的駕駛看到淹水不敢前行紛紛掉頭，但也有民眾誤闖當場拋錨。（吳建輝攝）

附近店家表示，大雨來以後不到半小時就淹了起來了，水來得太急，準備沙包也沒有用。（吳建輝攝）

市民代表張偉杰也趕到現場協助指揮，他說這邊的排水系統會將水排至隔壁的大村排水，但因為時雨量太大，短時間內無法宣洩。（吳建輝攝）

附近居民還是希望能改善淹水情況，希望有關單位能重視這個問題。（吳建輝攝）

今天下午2點彰化縣員林市左右突降下大雨，半小時不到員林基督教醫院周邊淹水，最深達到膝蓋處，警消也在現場拉起封鎖線，而附近靜修路、新生路及莒光路等，也都淹到了小腿肚，路過的駕駛看到淹水不敢前行紛紛掉頭，但也有民眾誤闖當場拋錨。

根據中央氣象局資料指出，員林地區在２點至３點間，一個小時時雨量就達56mm，員基醫院附近店家表示，大雨來以後不到半小時就淹了起來了，水來得太急，準備沙包也沒有用，雖然水退得很快，淡水都淹進來，現在要趕快收拾善後。

市民代表張偉杰也趕到現場協助指揮，他表示附近只要大雨就會淹水，這邊的排水系統會將水排至隔壁的大村排水，但因為時雨量太大，短時間內無法宣洩，讓排水系統沒有發揮作用，希望明年龍燈公園新的滯洪池完成後，能夠改善附近淹水問題。

大雨位附近居民帶來不便，也勞動警消出來協助，但所幸淹水沒有造成任何意外，大水來得快去得也快，淹水狀況不到半小時就退去，但附近居民還是希望能改善淹水情況，希望有關單位能重視這個問題。

(中時 )