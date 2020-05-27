中國大陸的衛士長程火箭，射程可達300公里以上，若對台動動，可能會動用這種高機動、廉價的遠攻武器。(圖/militarytoday)

外交部長吳釗燮接受美國福斯新聞(Fox News)專訪時說，北京在推動制定「港版國安法」後，下一步可能對台動武。因此台灣致力爭取國際支持、鞏固國防，嚇阻中國大陸。

吳釗燮福斯新聞主播瑪莎‧麥卡勒姆（Martha MacCallum）視訊訪問，談到新冠病毒COVID-19疫情、兩岸關係，以及「港版國安法」。

Taiwan foreign minister Joseph Wu says China promised Hong Kong freedom and democracy 30 years ago and they should honor what they promised. pic.twitter.com/3R4wvNHXrh — The Dirty Truth (Josh) (@AKA_RealDirty) May 27, 2020

針對美國可能對中國大陸與香港有所動作，吳釗燮表示，尊重美國政府挽救並保護香港自由所採取的行動。

吳釗燮說：「我認為台灣也正做相同的事。我們一直緊盯情勢發展，也告訴對岸『別那樣做』，他們應該履行30年前給予香港自由民主的承諾。我們想盡我們所能支持香港，維持自由繁榮。」

吳釗燮說，各界必須保持警覺，「如果香港倒下，我們不知道下一步會怎樣，可能就是台灣。我們對此非常慎重，正試圖保護自己」。

他表示，北京政府曾承諾在香港的「一國兩制」、「制度50年不變」，如今卻企圖完全接管香港，「我們也擔心大陸可能對台灣採取軍事行動。

他說：「我們當然不希望大陸以為台灣很脆弱，可用軍事手段迅速攻下台灣，所以我們試圖在外交層面爭取美國與全球各國支持，同時強化自身防衛能力，嚇阻中國大陸不要犯台。」

(中時電子報)