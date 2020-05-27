疫情期間，布袋管理處在旅客臨時通關處，建置嚴密防疫工作。（張毓翎攝）

近年澎湖逐漸成為旅客熱門首選地，嘉義縣布袋港到澎湖縣馬公港的布澎航線，去年旅客總數逾59萬人次，為歷年新高；今年受疫情影響，遊客及航班數大減，客輪業者咬牙苦撐。近日疫情趨緩，客輪業者預估6月端午連假，出遊旅次會大幅成長，連假首日已登記14個班次，預估將有5000人搭乘，彌補年初遊客衰減的衝擊。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處處長謝診安表示，客輪業者年初都相繼開航，受到疫情影響，不論在清明連假，或五一連假遊客人數仍不見起色，他不諱言，即使縮減班次，載客率還是不佳，個個損失慘重，雖現在疫情逐漸穩定，但連日豪雨之下，遊客裹足不前。

不過，謝診安也說，目前搭船旅客多為一般小家庭或散客，由於國際疫情還不是很穩定，民眾還是會優先選擇國內旅遊，預估未來相關補助方案上路後，團客將會增加；今年澎湖花火節也因疫情延期至7月6日開始，到時候人潮可能會比往年更多，建議想參加的民眾，一定要提早做好旅宿規畫。

疫情期間，布袋管理處在旅客臨時通關處，建置嚴密防疫工作，現在隨著疫情趨緩，未來相關防疫規範是否會解除？謝診安指出，將配合中央規定鬆綁，但是他建議，由於客艙內屬密閉空間，屆時旅客搭船時，還是盡量全程戴口罩，做好個人衛生管理。

(中時 )