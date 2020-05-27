第一金控集團子公司之一的一銀租賃，首度取得中華信評授予的信用評等，長、短期發行體信用評等twA+、twA-1，評等展望為「穩定」。

中華信評主辦分析師周怡華今（27）日表示，此項評等結果，等於定位一銀租賃屬於第一金控集團中的策略重要之成員。同時，該公司擁有非常強的資本水準，在金控集團資源支持下能擁有允當的資金來源與流動。

惟，此項評等結果也反映出一銀租賃的經營限制，包括該公司在台灣融資與租賃產業中的營運規模有限，且曝險程度因其對某些單一客戶的授信具集中性。

一銀租賃的營運是配合第一金控集團的主要策略，為台灣與中國大陸的中小企業提供服務。根據中華信評估算，一銀租賃在台灣的資產曝險部位占比為70％，在中國與其他東協（ASEAN）國家的占比為30％。

中華信評指出，第一金控透過旗下銀行成員第一商業銀行股份有限公司（一銀）全資持有一銀租賃的股權，不過，一銀租賃目前僅占第一金控集團總資本基礎的一小部分（至2019年底約2％），且對該金控集團的獲利貢獻仍屬有限。

(工商 )