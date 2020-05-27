疫情趨緩、國旅市場回溫，但奢華酒店品牌台北文華東方酒店因邊境管制尚未解除，短期內接不到國際高端旅客訂房生意，決定自6月1日起暫停客房營運，其它餐飲、酒吧、餅房與SPA芳療中心則仍維持正常營運。

據了解，台北文華東方酒店是在今（27）日作出暫停客房營運的決定，飯店並已告知將受到影響的員工同仁，並強調為照顧員工權益，比照勞基法規定辦理。

新冠肺炎疫情全球蔓延，雖然目前疫情形勢趨緩，但無症狀感染所引起的恐慌 ，造成國際旅遊消費型態前所未有的重大改變，文華東方酒店認為，要全然恢復國際旅客原本習以為常的跨境旅遊模式將會是一個極為漫長的過程。

鑑於全球疫情短時間內不會完全被杜絕掌控，為維護一向支持酒店的忠實賓客以及員工的健康和安全，以國際高端旅遊為主的台北文華東方酒店決定於6月1日起暫時不對外開放住房服務，然而酒店部份餐飲、會議及婚宴服務以及芳療中心仍照常營業，歡迎賓客前來用餐與享受Spa設施。

台北文華東方酒店表示，酒店會依照調整後的營運規劃，對員工的工作進行調整，我們很遺憾不得不資遣部分員工，我們會依據相關的勞動規範辨理，以顧及所有員工的權益。感謝扇粉長期以來對文華東方品牌的信任與支持 ，我們將會持續優化自身產品並保持服務的競爭優勢，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動之時，台北文華東方酒店會盡快回復全館運作並再度以最好的傳奇式經典服務，舒適雅致的客房與設施，來迎接每一位一向支持及愛護文華東方的賓客與扇粉。

(工商 )