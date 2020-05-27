今年由於疫情緣故，原於畢業季舉辦的「校園徵才」活動，部分企業改以「線上」舉辦。像是國內電腦龍頭大廠—華碩，從本周五（5/29）開始到7月中旬，一口氣接連辦五場之多，且以不同主題切入，藉此滿足社會新鮮人求職的需求。

華碩表示，今年招募人才的領域橫跨「AI人工智慧」、「軟韌體研發」、「硬體研發」、「產品經理」、「業務行銷」與「客戶服務」等，具備資工、資管、電機、電子、商管等相關科系背景的應屆畢業生皆可參與。為了吸引社會新鮮人前往應徵，華碩甚至還邀請百萬人氣YouTuber：「Joeman」到企業總部，拍攝一日員工體驗影片，當時引發網友熱烈討論，這部影片觀看人次目前已破99萬。

另一家電信龍頭業者—中華電信也將今年校園徵才改為「線上」模式，徵才類別則以資通訊科系的畢業生為主，且需對5G相關應用、企客行銷有高度興趣。此項線上徵才活動的報名時間自即日起至6月2日止，並於6月13日、14日兩天通知合適人才辦理面談事宜。

因應企業徵才活動，其實今年的應屆畢業生早就「超前部署」！104人力銀行總經理黃于純指出，3至4月主動應徵全職工作的應屆畢業生高達2.8萬人。按各校早鳥比例來排列，依序是中央大學、台灣科大、交大、中山大學、台大、清大、成大、中興大學、中正大學、政大等。由此名單發現，幾間「中字輩」學校的畢業生求職積極度有明顯上升跡象。

而在最近的徵才企業中，有少數公司針對社會新鮮人開出4萬元以上的高薪，像是台灣大哥大、根基營造、台灣國際航電（Garmin）、曉數碼、台泥等，每家企業應徵的職缺類別各不相同。

少數企業針對社會新鮮人開出4萬元以下高薪，以吸引人才前往應徵。（圖／104人力銀行提供）

截至5月中旬止，104人力銀行有55.5萬個工作機會。其中，有27.9萬個全職工作瞄準社會新鮮人，比去年同期減少5.1萬個，減幅15.6%；又以旅遊休閒類人員、餐飲類人員、貿易類人員的年減幅最大，介於45%～60%。反觀，營建施作、規劃類人員、產品企劃、軟體工程等職缺較不受疫情影響，持續開缺中。

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(中時電子報)