桃園一名張姓女子（30歲）昨（26）日晚間9時許開車行經中壢區普忠路，與蘇姓男子（34歲）發生行車糾紛，雙方在環中東路、中山路口停等紅燈時，蘇男故意從後撞擊張女轎車，一連撞了3個路口後，雙方下車理論時爆發激烈拉扯衝突，警方獲知後，通知張女、蘇男到案說明，由於2人堅決提告，訊後依《公然侮辱罪》、《強制罪》、《毀損罪》、《傷害罪》、與《恐嚇罪》分別將2人函送。

警方調查，昨日晚間張女駕車在中壢區普忠路往環中東路行駛，因為不滿一旁蘇姓男子頻頻擋路，張女多次按喇叭示警，2人先是下車理論後，再度返回車內。

但正當眾人以為糾紛已經結束，雙方在環中東路與中山路口停等紅燈時，蘇男疑似心有不甘，突然衝撞前方張女車輛保線桿，甚至倒車再衝撞，在大街上演「碰碰車」，整起過程被民眾上傳臉書，警方獲知後，通知張女與蘇男到案說明，由於2人堅決提告，《公然侮辱罪》、《強制罪》、《毀損罪》、《傷害罪》、與《恐嚇罪》分別將2人函送。

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(中時電子報)