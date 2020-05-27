新北市長侯友宜今（27）日宣布，即日起取消室內一百人以下、室外五百人以下活動人數限制，同時恢復銀髮族社區卡拉OK歡唱活動，但仍須做好麥克風消毒等工作。他強調，即便國內疫情減緩，仍要遵守「新型態安全生活模式」，包含勤洗手、保持社交距離、戴口罩及出入場館遵行實名制等措施。

侯友宜說，隨著國內疫情趨緩，配合中央防疫新型態安全生活模式，宣布放寬已開放場館人數限制，兼顧防疫工作及民眾生活品質。在六月中央宣布解封前，市府也會逐項檢討校園、酒家及舞廳的部分，視疫情狀況採漸進式開放，並對畢業旅行等活動研擬新規範。

侯友宜表示，國內已四十四天無本土病例，而且社區活動相對安全，所以即日起取消室內一百人以下、室外五百人以下活動人數限制，同時恢復銀髮族的社區卡拉OK歡唱活動。市府會視疫情狀況，調整防疫步驟、開放管制，希望大家一同守住防疫戰。

他也強調，六月七日解封以後，活動限制會隨著疫情採取漸進式開放，像這一波解禁後，才會再度的檢討，例如未來在校園以及畢業旅行的新規範，尤其酒家、舞廳是否開放，都會再來檢討。至於搭乘大眾運輸工具要戴口罩的部分，因為以目前的狀況來說，人潮多的地方、封閉空間，還是要戴起口罩來比較安全。

但，邊境的管制要隨著全球的疫情，非常審慎嚴格的評估才可以開放。所以建議中央，阻絕於境外，必須要跟全球疫情相對的評估，確定沒有問題後，才逐漸的讓境外士入台。境外的解封，絕對不用急、不用快，一定要跟全球的疫情並肩而走，隨時做好精準的判斷，不然一解封以後，萬一造成疫情的第三波攻擊，這恐怕不是台灣人民願意付出的代價。

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(中時電子報)