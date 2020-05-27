嘉義縣長翁章梁（中）去年到場參與海之夏活動。（嘉義縣文化觀光局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府已連續13年於東石漁人碼頭舉辦「東石海之夏」，今年將照常舉辦。（張毓翎攝）

嘉義縣政府已連續13年於東石漁人碼頭舉辦「東石海之夏」，為承租攤商帶來人潮和錢潮，年初疫情爆發時，許多攤商生意直直落，有人還擔心會不會連這項年度大型活動也取消。所幸，隨著疫情趨緩，嘉義縣文化觀光局表示，每年夏天連續2個周末登場的東石海之夏，今年將照常舉辦，因暑假延後放假，活動暫定在7到8月之間登場。

台灣防疫有成，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日之後，國內就可大規模解封，不論室內或室外活動均不再設人流管制。嘉縣文觀局指出，東石海之夏是縣內暑假最熱鬧的活動之一，年年遊客破萬，除了海之夏活動不會取消，去年首次東石街上舉辦踩街，今年也會同樣結合社區續辦，為活動暖身，揭開序幕。

東石漁人碼頭的沙灘戲水區，考量還在防疫期間，目前尚未開放，經營漁人碼頭的緻圓公司表示，因應疫情逐漸趨緩，預計7月開放，提供孩童玩水樂趣，另，海之夏活動當天，園內將有小農市集及街頭藝人嘉年華，讓遊客玩得更盡興。

在園區內經營餐廳的戴姓業者說，生意從過年開始變差，她與附近攤商營業時間都有縮短，海之夏活動對攤商助益很大，大家近日紛紛討論是否會取消，聽到照常舉辦的好消息，真的鬆一口氣，減輕不少業績壓力，希望屆時有滿滿的人潮。

(中時 )