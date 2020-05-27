30秒被打暈 太極大師絕招「閃電五連鞭」曝光網跪了

馬保國閃電五連鞭影片曝光，網友看完笑翻天 (影音取自YouTube/奧利給AoLiGei!!!，若遭刪除請見諒)

「渾元形意太極拳掌門人」馬保國揚名大陸傳統武術界，卻在一場普通的比賽中，遭到業餘拳手王慶民30秒KO，3拳倒下3次，最後敗北時刻甚至暈厥2分鐘，瞬間從大師淪為騙子，而馬保國自創的得意絕招「閃電五連鞭」曝光後，更讓網友笑翻，直呼「我憂鬱症阿嬤看了都好了」。

馬保國多次拍片展現自己功夫，受訪時更曾狂言「中國傳統武術要比MMA來得強」，未料自己卻被業餘拳手30秒KO。比賽過後，大陸網友也紛紛起底馬保國，其中一段在馬保國自家拳館秀出絕招的影片更讓網友哄堂大笑。

影片中，馬保國向觀眾拱手致意，要教大家如何打出「閃電鞭」，講述了三大訣竅後，馬保國接著親自示範動作，只見他彷彿起乩般，短短5秒全身不斷抖動，宣稱自己已經打完5鞭。

網友看完大笑，直說「我憂鬱症阿罵看完影片都康復了」、「大師比武不屑出手，直接用臉接3拳」、「三大訣竅？應該是要會唬爛，臉皮要厚，要會耍寶」、「連五鞭殺傷力如何不知，但用臉卸力真是驚天地泣鬼神」、「什麼閃電鞭，根本就癲癇發作吧」、「我怎麼覺得他只是中風...」、「這是乩童起乩了吧」、「年紀這麼大還會跳街舞，果然是養生有術」、「我以為他觸電了...」、「感恩大大分享非常受用，明天地下錢莊再來我家噴漆，他們就慘了！」、「沖脫泡蓋送實用多了」。

(中時電子報)