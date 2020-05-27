組合型基金（Fund of Funds）投資範圍擴大。金管會公告，即日起准許組合型基金為了增加投資效率，可投資公債期貨、利率交換及衍生自指數的證券相關商品，即不限制只能投資基金，有助組合型基金避險或增加投資收益。

證期局表示，組合型基金原意是投資「一籃子基金」，透過分散資產，來保證收益率及投資安全，但業者先前爭取要有避險、增加收益率的投資，不要限於只投資各檔基金，所以2017年時開放可比照其他基金投資證券相關商品，但因為組合型基金不只投資股票基金，也會投資債券基金，所以這次增開公債期貨、利率交換等衍生性金融商品。

同時，官員亦表示，由於是組合型基金，仍是不宜直接投資個股及個股相關的商品，必須以衍生自指數的證券相關商品為限，如ETF、大盤相關的期貨等，且投資的標的，應該依組合型基金的投資策略、資產配置狀況，要投資在跟該基金資產類別相關的證券相關商品。

據投信投顧公會統計，國內投信發行的組合型基金共84檔，到4月底規模1,254億元，但國內基金中並不算大宗，國內投資人還是偏好直接投資股票型基金、債券型基金或ETF基金。

證期局表示，新開放直接投資的部分，並不會占基金的很大比率，畢竟組合型基金還是以投資一籃子基金為主。

這次新的開放即日起生效，即組合型基金除了投資各式基金外，也可因為避險或增加投資收益，直接去投資與大盤或指數相關的證券商品，有投資債券基金的組式型基金，亦可投資公債期貨、利率交換等衍生性金融商品，必須在其公開說明書上刊載。

(工商 )