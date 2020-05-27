相較於過往，新興亞洲國家體質出現改善，且新興市場公司債發債標的比主權債多出2倍，種類豐富多元。另一方面，新興亞洲公司債有較高信評及較低的存續期間，且槓桿程度遠低於成熟市場，債券體質相對穩健。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢指出，以目前歐美成熟國家新冠肺炎疫情大爆發情勢看來，新興亞洲反而是相對安全的區域，加上債券收益率高，是現金最佳的資金避風港。

就債券種類選擇而言，短天期新興債優勢明顯勝出，因為債券距離到期日愈近，債券價格波動愈小，只要不違約，到期時債券價格將回到面額，因此，短天期債券對利率敏感度較低，波動幅度也相對較小，最適合目前大幅震盪下的避險操作。

以目前存續期間及波動度來看，新興短期公司債不到二年，波動度僅1.52％；新興主權債存續期間近八年，波動度5.48％；新興公司債存續期間約五年，波動度3.3％，新興短期公司債在存續期間及波動度皆大勝，是新興債的布局首選。

(工商 )