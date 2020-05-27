大陸加大政策扶持力道 陸股持穩 18:382020/05/27 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸疫情已得到明確控制，其次，官方為彌補上半年經濟損失，積極加大政策扶持力道以重振經濟，可望為陸股帶來加分效用。 凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，展望第二季陸股表現，基於中美貿易戰及新冠肺炎疫情對經濟造成衝擊，預料未來大陸政府必將加大支持政策，並配合推動新基礎建設計畫。 估計2020年新基礎建設規模可望超過1兆人民幣，包括3,000億的5G產業、5,000億的軌道交通建設以及1,000億的數據中心建置等諸多項目，都期望透過新基礎建設的推動力量，達到穩增長的長期目標。 (工商 ) #陸股 #基礎建設 #大陸 #力道 #加大 也許您會感興趣 推薦閱讀 股匯雙殺 新台幣貶破30元 04:102020/05/23 財經要聞 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 兩會行情助陣 錢進A股正逢時 04:102020/05/25 投資理財 股神出清航空股 鍾愛公用事業 04:102020/05/25 投資理財 陸港股下挫 逢低撿便宜 04:102020/05/25 投資理財 權證星光大道－聯發科 迎5G手機訂單 04:102020/05/26 證券．權證 兩會利多＋寬鬆環境 A股持穩向上 04:102020/05/26 投資理財 《業績-電子零件》健和興前4月稅前EPS1元 10:342020/05/26 財經 彰芳西島風電場保證函36億元 匯豐銀行成功開立 12:192020/05/26 財經 復工潮啟動 陸股可分批布局 21:412020/05/26 財經 財經熱門新聞 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 五星飯店「倒店潮」沒停 文華東方證實裁員、暫不開放訂房 - 財經 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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