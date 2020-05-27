大陸疫情已得到明確控制，其次，官方為彌補上半年經濟損失，積極加大政策扶持力道以重振經濟，可望為陸股帶來加分效用。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，展望第二季陸股表現，基於中美貿易戰及新冠肺炎疫情對經濟造成衝擊，預料未來大陸政府必將加大支持政策，並配合推動新基礎建設計畫。

估計2020年新基礎建設規模可望超過1兆人民幣，包括3,000億的5G產業、5,000億的軌道交通建設以及1,000億的數據中心建置等諸多項目，都期望透過新基礎建設的推動力量，達到穩增長的長期目標。

(工商 )