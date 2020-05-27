針對蔡英文總統表示，會請行政院提出香港人道援助行動專案，總統府發言人張惇涵表示，總統領導兩岸外交國防事務，但各項工作也須與行政部門協調執行，這項行動方案是總統與院長的共識。

他說，實際上，總統及國安單位都高度關注港版國安法這項事件的發展，也都會與行政團隊共同討論，預擬各項因應方案，視情勢發展提出，向各界報告。

(中時 )