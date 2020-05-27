提港人援助行動 府：是總統與蘇揆的共識 18:542020/05/27 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對蔡英文總統表示，會請行政院提出香港人道援助行動專案，總統府發言人張惇涵表示，總統領導兩岸外交國防事務，但各項工作也須與行政部門協調執行，這項行動方案是總統與院長的共識。 他說，實際上，總統及國安單位都高度關注港版國安法這項事件的發展，也都會與行政團隊共同討論，預擬各項因應方案，視情勢發展提出，向各界報告。 (中時 ) #總統 #方案 #行政 #援助 #執行 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／解讀李克強、汪洋最新談話 04:102020/05/23 時論廣場 教育部推大學生紓困方案 網看到全怒了：不該當勞工 15:482020/05/23 政治 發送礦泉水給移工 台鐵局：邀各界找最佳方案 15:562020/05/24 生活 護盤給力 28家庫藏執行率100％ 04:102020/05/26 證券．權證 陸委會澄清 蔡籲協助港人 04:102020/05/26 兩岸要聞 失智翁冒雨尋友迷途警馳援助返家 15:002020/05/26 社會 連署書被A走 呂秀蓮提告北檢現身出庭 16:292020/05/26 社會 星三降經濟預測 撒千億新元振興 04:102020/05/27 全球財經 政院：蔡蘇商定成立「香港人道援助行動專案」 陸委會今開會討論 15:262020/05/27 政治 港人援助行動 總統：要在最短時間內提出完整規畫 18:302020/05/27 政治 政治熱門新聞 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 罷韓為何爆黑道監票？趙少康嘆：韓粉… - 政治 高雄大雨後這情景 女網友一路驚呼：塌了塌了！ - 政治 被蔣經國日記多次點名！陳菊說話了 - 政治 高雄又迎大雨 杏仁哥：怕的不是淹水 而是… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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