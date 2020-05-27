今年大學指考7月3日至5日舉行，大考中心表示，報名到5月28日，請務必於截止日下午 5 時前完成網路線上報名，並於當日夜間12時前完成繳費。

大考中心說，未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。考生完成報名手續後，務必於報名期間內再至報名系統確認報考資料，尤其是考試地區、報考科目、冷氣試場選擇等重要資料，報名截止後，不得要求更改。

有關指科各項相關資訊，可至大考中心網站（https：／／www.ceec.edu.tw／）「指定科目考試專區」查詢，或以電話 （02）23661416轉608洽詢。

大考中心提醒欲參加今年考試分發的考生，除報名指考外，還須辦理登記分發相關證明文件審查者，務必於6月1日下午5時前，向大學考試入學分發委員會辦理資格審查繳件，相關資訊可上分發委員會網站（http：／／www.uac.edu.tw）查詢或以電話（06）2362755 洽詢。

(中時 )