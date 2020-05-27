苗栗縣議員徐筱菁認為縣內敬老、身障愛心卡相較其他縣市偏低，27日為弱勢族群發聲，希望縣府適度提高額度，讓弱勢族群免於交通經濟負擔。縣長徐耀昌回應，將請社會處在合法範圍內研議調整。

徐筱菁指出，苗栗縣的敬老愛心卡每月700點，相較其他縣市較低，且今年2月身障族群的交通愛心卡3倍點數福利遭取消，原本2100點的敬老愛心卡額度被降為700點，身障族群陳情補助遭限縮，希望縣府能提高弱勢族群的福利。

社會處長楊文志說明，鼓勵身障者參加職業訓練、投入職場，因此提供該族群3倍的2100點愛心交通卡額度，但隨著社會福利推陳出新，參加職訓的身障者，職訓局會提供6成的基本薪資補助，投入職場仍無法脫貧，也可申請每月3600元到8400元的生活津貼，因此為避免資源重疊，取消3倍點數，讓身障朋友回歸700點。

楊文志指出，倘若身障朋友因3倍的交通卡點數取消而導致生活困頓，會協助個案申請其他社會福利。徐耀昌表示，為了完善身障者的社會福利，縣府推動身心障礙職業訓練等，並重視偏鄉族群的權益，針對提高交通點數，會請社會處在合法範圍內做適當調整規畫。

(中時 )