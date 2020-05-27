衛生福利部統計，107年癌症死亡率胃癌在第7位。胃癌初期大部分都沒有明顯症狀，初期治療5年的存活率能有90%以上，但等到第3期就大幅減少至50%以下，復發機會也會上升。目前能早期發現的唯一方法，就是規律接受內視鏡檢查，假使發現食量突然變小，好像吃一點東西就會胃脹，恐怕就要有警覺。

日本大學醫院（日本大学病院）消化器病中心醫師池原久朝表示，胃癌初期是在胃壁內表層黏膜的異常細胞，接著不斷越深越廣增殖，根據不同深度可稱做4種型態，發展到最後變成革囊胃（或稱皮革胃），由於早期癌細胞在胃黏膜，不會聚集在1塊，而是像沙粒般廣範圍分布，因此早期發現有一定困難度。

池原久朝強調，胃癌初期無症狀機會比較高，在癌症發展過程中，胃的收縮功能會漸漸變差，縱使不會有明顯症狀，不過可能會發現到吃東西困難，覺得胃總是消化不太好，此時癌細胞已經擴張到一定程度，有可能轉移到其他臟器，必須立刻接受檢查，否則治療難度與存活率都會大幅下降。

池原久朝強調，如果確診革囊胃，手術治療已經非常困難，恐怕需要使用藥物治療延續生命，如果檢驗出與癌細胞有關的HER2基因，目前有專門標靶藥物可以使用，假使檢測陰性，也有胃癌末期專門藥物可以使用，但是抗癌藥物有引起副作用風險，藥費也非常貴，經常是第2線或第3線的治療方法。

另外，幽門桿菌感染者已被證實罹患胃癌機會比其他人高出許多，並且家族有胃癌病史，遺傳因素也不能排除。如果自身有胃癌高風險，一定要維持定期檢查，由於胃癌不是快速發展的癌症，不會一出現就迅速發展到無法手術的程度，基本上1年接受1次內視鏡檢查，就能有很高初期發現治療的機會。

胃癌發展進程示意圖。（圖／NOW健康製作）

台灣中國附醫消化醫學中心院長林肇堂表示，早期胃癌幾乎可以說沒有症狀，當癌細胞向下發展，抵達肌肉層或漿膜層，由於胃的收縮能力變差，食物排空能力下降，就會容易有腹脹、消化不良、胃痛等症狀，假使出現症狀才確診，很可能已經第4期，癌細胞已經擴散到其他器官，例如肝臟。

林肇堂強調，發現早期胃癌，可以藉由視鏡黏膜下剝離術，把癌細胞去除，病患不用全身麻醉，也不用切除病灶胃部。假使出現症狀才就醫檢查，確診已經是進行期癌症，就需要比較複雜的治療方式，不但要手術切除胃癌部位外，也擔心癌細胞已經到身體其他部位，需要藥物輔助殺死其他部位的癌細胞。

林肇堂說，由於藥物進步，現在標靶藥物或相關療法輔助下，末期胃癌患者也能有很好的治療，但能早期發現還是最好，如果家中有親戚發生胃癌，特別是直系血親，就應該維持每年1次胃鏡檢查。而如果檢測到胃中有幽門螺旋桿菌，在治療完成後，也應該保持定期檢查。另外，由於煙燻醃製肉品也是胃癌好發因子，能避免食用最好。

(中時電子報)