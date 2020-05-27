為鼓勵生育、推動友善職場，勞動部補助企業設立哺（集）乳室及托兒設施或措施，最高可獲得300萬元的補助，今年第二次受理雇主申請經費補助，從6月1日至7月15日截止，南市府勞工局也加碼補助，依項目不同從5000元到5萬元不等，勞工局長王鑫基表示，友善職場可降低女性員工請假及流動率，具正面效益，鼓勵企業推動。

南市府勞工局每年配合勞動部，對於符合資格的事業單位給予相關經費補助，其中新設立托兒設施，最高補助300萬元，若已設置托兒設施單位，用於更新或改善相關設備者，每年最高補助50萬元；而提供員工子女送托於托兒服務機構的托兒津貼，每年最高可補助60萬元；新設置哺（集）乳室（或增購相關設備者），最高補助2萬元。

此外，根據「台南市補助雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施經費實施辦法」，市府另外加碼，新設立托兒設施、更新或改善相關設備者，最高補助5萬元；提供員工子女送托於托兒服務機構的托兒津貼，每年最高可補助3萬元；新設置哺（集）乳室（或增購相關設備者），最高補助5000元。

王鑫基指出，企業辦理托育兒服務方案，不僅能讓員工安心工作、減輕員工育兒上的經濟壓力、留用優良人才，對於維持企業內部高品質的勞動力有幫助；今年度第2期經費補助可至勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至南市府勞工局進行初審。

(中時 )