近日，一則蘋果公司獲得VR車內應用專利的事件，再引爆蘋果造車的話題。據悉，今年蘋果預計將在汽車研發上投入近190億美元。作為對比，摩根士丹利分析師凱蒂·休伯蒂表示，整個汽車行業每年的研發支出為800億美元-1000億美元。鉅額的資金投入彰顯出公司試圖將汽車業務納入蘋果生態圈的決心。

「在走向新型交通時代的變革中，蘋果一定不會缺席。」新浪汽車財經專欄作家林示對《證券日報》記者表示，智慧電動汽車幾乎符合了所有的成為下一代智慧終端所需的特點。AR/VR技術作為AI和5G時代的下一代交互方式，一定會在智慧電動車上率先落地。在其看來，「蘋果深知大陸消費潛力之巨大，也希望能夠像特斯拉一樣受到大陸消費者的歡迎。」

蘋果的「造車」計劃絕非空穴來風。早在2013年，蘋果就正式宣佈要進軍汽車領域。2014年，代號為「Project Titan」（泰坦計劃）的蘋果iCar「造車」項目被曝光，蘋果表示希望打造一款完全顛覆汽車行業的全新車型。

然而，對於何謂「顛覆行業的汽車」，蘋果內部產生意見分歧。計劃最先確定的半自動駕駛功能的整車生產一拖再拖，以至於被特斯拉全面領跑。此後，儘管轉而攻克自動駕駛平台的研發，但結果仍難言滿意。據2019年年初的報告顯示，蘋果的無人駕駛平均脫離次數為871.65次/1000英里，而這項技術世界第一的谷歌Waymo，水平已經達到0.09次/1000英里，蘋果遠遠落後。

沉寂許久後，隨著剛剛蘋果公司獲得了一項VR汽車應用專利，蘋果的造車計劃再次進入人們視野。縱觀蘋果的基因和商業模式，似乎決定了這家公司一定會進入到智慧電動車製造領域。

而為了使蘋果公司能夠成為AI時代最成功的智慧硬件製造商，蘋果CEO庫克早已在Iiot、智慧家居和智慧汽車等業務線進行佈局。其巨資打造的AI能力，已落地為兩個核心產品，Siri和自動駕駛系統。

庫克在接受採訪時曾坦言：「蘋果專注於自動駕駛系統，這是非常重要的核心技術，也可能是蘋果進行的最困難的人工智慧項目之一。」

據記者不完全統計，截至目前，蘋果已公佈近70項汽車相關專利，除了車載系統、自動駕駛等汽車智慧化相關專利，還包括電動機、懸掛系統、燈光、車輛導航等方面；而蘋果的CarPlay車載系統已經在汽車行業得到廣泛應用，其範圍輻射至數以百萬的消費者。

相比於其他規模尚小造車新勢力的虎視眈眈，當規模如蘋果這般的科技企業帶著全新的產品理念跨界奪食之後，不免讓人擔憂傳統汽車產業是否會迎來「危情時刻」。

人員配備方面，蘋果近年來廣招人馬，甚至直接去知名車企「挖人」。最具代表的就是Waymo的高級工程師傑米·威多，曾任職於NASA的噴氣推進實驗室。除此之外，蘋果還從特斯拉招攬了眾多汽車製造業的資深人士。記者根據領英統計顯示，截至2019年年末，170名福特汽車員工轉投蘋果公司；蘋果累計「挖走」特斯拉員工人數更是超過500人。

(中時電子報)