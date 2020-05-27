肉品大廠卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，但事前未與當地居民溝通而引發地方強烈反彈，反卜蜂養雞場鳳林自救會今(27)北上台北抗議，要求卜蜂企業「滾出」花蓮。

反卜蜂養雞場鳳林自救會副會長Lisin Haluway表示，卜蜂在過去早有不當傾倒污泥的紀錄，選址設養雞場的6處預定地位於阿美族部落的傳統領域，其中3處是鎮民長期取水的水源地，距離最近住家僅百公尺的位置，鳳林鎮公所、鎮長、部落領袖及12個里的里長都站出來反對卜蜂設廠，要求卜蜂「滾出」花蓮。

花蓮光復馬佛部落青年階層代表Lahok指出，每天下午吹南風時，養雞場的排泄物臭味就會吹進部落內，加上部落居民多飲用地下水，在部落主要生活區附近設養雞場只會讓部落生活品質惡化，痛批卜蜂明顯違反原住民族基本法。

縱谷聯盟台北聯絡人陳培瑜強調，建議卜蜂先收拾完已造成的西部環境污染，再與花蓮協商，原訂各階段開發工程均須清楚明確宣示暫停，縣府、卜蜂再後續與居民的溝通過程也要秉持公開透明，聆聽民意。

花蓮旅北青年蔡中岳表示，卜蜂在彰化傾倒污泥早已前科累累，這次來到後山花蓮開設養雞場，有前科的企業說會妥善處理根本難以令人信服。

反卜蜂養雞場鳳林自救會預告，計畫本周六(30)下午13時在光復農會廣場集結花蓮鄉親，發動上千名反卜蜂的民眾抗議遊行，讓各界再次看到反對卜蜂的決心。

(中時 )