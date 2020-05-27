民眾前往欣賞苑裡綠石海岸卻先見滿地垃圾，希望遊客發揮公德心，把垃圾帶回家。（摘自苑裡串起來）

民眾前往欣賞苑裡綠石海岸卻先見滿地垃圾，希望遊客發揮公德心，把垃圾帶回家。（摘自苑裡串起來）

苗栗縣苑裡鎮西平里海岸，近來潮間帶石礫被「滸苔」覆蓋，退潮時宛如一層抹茶粉撒在岸邊，綿延約2、300公尺的夢幻景色在網路爆紅，不過隨著賞景人潮湧入、車輛增加、攤商進駐，遊客吃完的食物垃圾隨手丟，已嚴重破壞海洋生態，苑裡民眾疾呼，希望大家發揮公德心，垃圾請記得帶走。

綠藻「滸苔」常見於台灣北海岸，春天4、5月容易生長，天氣轉熱加上東北季風減弱、有充足的陽光就會形成。不過苑裡西平里出水一帶海岸近期出現難得一見的滸苔，在地環保團體「苑裡海線一家親」分析，綠藻出現可能與氣候冷熱交替，海水的鹹度及溫度有關，專家學者將長期觀察找出原因。

抹茶石美景吸引不少遊客慕名前往，不過人多、亂象多，海線一家親專案助理陳世佳觀察，假日時，有許多遊客將車輛停在防汛道路上，使路幅變窄原本還能會車，停車後只能1車通行，造成附近居民困擾，此外，海廢問題變得更嚴峻，食用過餐盒、紙盒、瓶罐散落岸邊，破壞環境生態。

陳世佳指出，海線一家親平時致力於海洋教育及環保議題，也會辦活動帶著民眾淨灘，但沒人能夠24小時留守在那勸導「沒公德心」的行為，因此海洋教育還是得從小紮根、從學校做起，協會3至7月、9至12月每2周1次進入校園進行環境教育，盼宣導正確觀念，大家能一同守護珍貴的海洋生態。

環保志工陳薈茗表示，綠藻觀賞期雖然到6月，但綠藻的顏色受海溫變化大，若遇天熱綠藻轉為墨綠，就不會像照片拍起來這麼美，垃圾問題除了呼籲遊客發揮公德心，附近店家也在討論是否能用活動鼓勵民眾淨灘，但人潮太多還是希望政府正視環境問題，別讓後代「沒見綠藻只見滿地垃圾」。

(中時 )