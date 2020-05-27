台南市左鎮區北極殿27日早上很熱鬧，左中社區關懷據點的長輩在此發表學習二胡多月的成果，還邀請左鎮國小二胡社團小朋友合奏，雖然只是簡單的小星星、抓泥鰍曲目，長輩們認真投入，因為他們的二胡得來不易，是85歲簡謝淑沉阿嬤女兒、女婿的孝心。
台南市左鎮國小發展學校特色課程，小朋友從一年級開始學國樂，全校50多名學生人人會國樂，在前任校長李智賢支持下，去年暑假把二胡借給左鎮樂齡學習中心的長輩，請左中社區關懷據點照服員買香瑜開班授課。
關懷據點長輩從Do、Re、Mi開始學拉二胡，雖然記憶力不佳，手指不靈活，但一群人互相鼓勵交流，也拉出興趣，除了每周兩次上課時間，還有人自己早上去練習。
但開學後，小朋友因為上課要用到二胡，長輩們的二胡課被迫暫停，其中85歲簡謝淑沉阿嬤跟女兒說，很想要再繼續與大家一起拉二胡，阿嬤的女兒與女婿很感謝社區的老師、志工長期對其母親的照顧與陪伴，於是買了13把二胡送給左中社區關懷據點，於是關懷據點二胡課今年得以繼續開辦。
參加關懷據點二胡課的長輩，從60歲到85歲都有，左鎮區衛生所主任胡竣義得知社區友開辦二胡課，自費買一把琴加入，中正里里長林榮昭也買一把二胡讓太太可以把琴帶回家練習。
到的為了鼓勵長輩持續練習，多動動腦、動動手有益身體健康，關懷據點訂定目標，27日舉辦成果發表會，並且邀左鎮國小二胡社小朋友合奏。一開始阿公、阿嬤還怕琴技不好不敢上台表演，但經過3次與小朋友合奏練習後，阿公、阿嬤表演也漸入佳境。
27日活動當天，長輩們與小朋友合奏了小星星、抓泥鰍、雨夜花、望春風、陽光與小雨等大家耳熟能詳的曲目，小朋友最後表演了一曲農村酒歌，都獲得大家熱烈掌聲，左鎮國小小朋友說，阿公阿嬤年紀這麼大了還這麼有學習精神，真讓人感動。
(中時 )
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