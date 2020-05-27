台南市左鎮區左中關懷據點的長輩與左鎮國小小朋友舉辦二胡演奏會。（台南左鎮區衛生所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮區北極殿27日早上很熱鬧，左中社區關懷據點的長輩在此發表學習二胡多月的成果，還邀請左鎮國小二胡社團小朋友合奏，雖然只是簡單的小星星、抓泥鰍曲目，長輩們認真投入，因為他們的二胡得來不易，是85歲簡謝淑沉阿嬤女兒、女婿的孝心。

台南市左鎮國小發展學校特色課程，小朋友從一年級開始學國樂，全校50多名學生人人會國樂，在前任校長李智賢支持下，去年暑假把二胡借給左鎮樂齡學習中心的長輩，請左中社區關懷據點照服員買香瑜開班授課。

關懷據點長輩從Do、Re、Mi開始學拉二胡，雖然記憶力不佳，手指不靈活，但一群人互相鼓勵交流，也拉出興趣，除了每周兩次上課時間，還有人自己早上去練習。

但開學後，小朋友因為上課要用到二胡，長輩們的二胡課被迫暫停，其中85歲簡謝淑沉阿嬤跟女兒說，很想要再繼續與大家一起拉二胡，阿嬤的女兒與女婿很感謝社區的老師、志工長期對其母親的照顧與陪伴，於是買了13把二胡送給左中社區關懷據點，於是關懷據點二胡課今年得以繼續開辦。

參加關懷據點二胡課的長輩，從60歲到85歲都有，左鎮區衛生所主任胡竣義得知社區友開辦二胡課，自費買一把琴加入，中正里里長林榮昭也買一把二胡讓太太可以把琴帶回家練習。

到的為了鼓勵長輩持續練習，多動動腦、動動手有益身體健康，關懷據點訂定目標，27日舉辦成果發表會，並且邀左鎮國小二胡社小朋友合奏。一開始阿公、阿嬤還怕琴技不好不敢上台表演，但經過3次與小朋友合奏練習後，阿公、阿嬤表演也漸入佳境。

27日活動當天，長輩們與小朋友合奏了小星星、抓泥鰍、雨夜花、望春風、陽光與小雨等大家耳熟能詳的曲目，小朋友最後表演了一曲農村酒歌，都獲得大家熱烈掌聲，左鎮國小小朋友說，阿公阿嬤年紀這麼大了還這麼有學習精神，真讓人感動。

(中時 )