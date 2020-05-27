花蓮水稻一期作近來陸續進入抽穗、孕穗階段，卻出現稻穗不稔實的「空包彈」情形，其中壽豐鄉稻作減產達8成。（壽豐鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉等3鄉鎮一期水稻出現稻米不稔實的「空包彈」情形，經縣府及農政單位現勘後，農委會公告，今起10天內可到鄉鎮公所申請，救助額度標準每公頃1萬8000元。

花蓮區農改場助理研究員李睿家表示，今年因春節時間較早，農友又趕在節前插秧，使得抽穗期間提前，正好逢到4月中旬一波低溫，連續3天低於攝氏18度，低溫造成花粉不分化，稻穗因此變成「空白彈」。

現金救助鄉鎮，包括壽豐鄉、玉里鎮、卓溪鄉，壽豐鄉長劉耀宗今天也前豐裡村稻田實際了解，劉表示，壽豐種稻面積近600公頃，農民反應稻作空包彈減產8成以上，稻農損失慘重。

壽豐鄉前總幹事曾淑懿也表示，半個月前就有稻農向反映空砲彈情況，她立即連繫農會向農改場反應，感謝縣府與中央政府體恤農民公告，災損申報，希望可以貼補農民損失。

除了首波入列的3個鄉鎮，其他地區也陸續發現有稻穗「空包彈」現象，縣府已組成勘災小組，到富里鄉勘查水稻不稔實災情。如有稻穗不稔實災情，請農友儘速到鄉鎮公所通報。

(中時 )