行道樹具美化環境、淨化空氣、調節氣候等功能，但遇豪大雨或颱風，若造成路樹倒伏，可能釀成災情，目前台中市轄內行道樹約有22萬株，每年定期安排適當的樹木修剪作業，對枝葉繁茂、易影響視線或安全的喬木優先展開防災性減災修剪，今年預計修剪1萬453株，至26日已修剪6537株，完成率約62.54％。

建設局表示，自19日強降雨之後，台中市倒塌的行道樹共計約19株，經盤點易倒塌樹木，主要屬於榕樹等淺根性樹種，目前已優先安排防災性高空修剪作業，並同步著手安排樹木健康檢查，將邀請專家學者現場檢查確認，為都市樹木的健康把脈，保障市民的通行安全。

針對行道樹修剪，市府每年舉辦「景觀樹木教育訓練」，修剪方式包括「一般維護性維護修剪」，避免病蟲害發生及提供妥適的綠化環境，另外「防災性高空修剪」，於梅雨季及汛期來臨之前，針對枝葉繁茂、易影響視線或安全之喬木優先安排防災性減災修剪。

(中時 )