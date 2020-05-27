隨著全球疫情趨緩，世界各國陸續開放經濟活動，加上，疫苗開發進展樂觀，華爾街興奮情緒再度燃起，激勵美股今晨收漲529.95點。帶動台股早盤以上漲26.72點開出，隨後指數一路震盪，盤中指數雖一度由紅翻黑，但11點過後指數再度回到平盤上，終場收漲17.45點。

蘋概三王早盤同步走高，可惜隨後三王漲幅收斂，終場股價漲跌互見。台積電 ADR今晨雖收漲 2.1%，但現貨股價終場僅收漲0.34%；大立光股價受到季線反壓，終場收跌1.15%；鴻海季線有撐，終場收漲0.67%，其餘蘋概果則漲多跌少，聯發科受惠於華為去美化轉單效應，今天股價續強，終場收漲0.98%，並力守在5日線之上。

觀光股族群今天股價繼續走強，夏都、華園、雲品、新天地連續三天亮燈漲停，遠雄來、劍湖山也連續兩天攻上漲停，其餘相關族群股價也守穩在平盤之上。而疫情趨緩以及疫苗、特效藥持續傳出進展樂觀的好消息，反而使得防疫概念股族群今天表現疲弱，相關族群有利多出盡的氛圍，包括國光生、易威、寶齡富錦、康那香被打入跌停，中化生、台燿、杏輝等跌幅皆於半根跌停板。

台股今天終於再度站上萬一關卡，但周四港版國安法將表決通過，以及周五盤後MSCI季度調整生效，預期兩大事件將牽動加權指數近期走勢。三大法人現貨買超14.3億元，外資買超3.3億元。以技術分析觀察台股，台股今收一根十字小黑K，技術指標KD仍上彎金叉，台股在5日線及月線支撐下，明天走高機率頗高。

（中華財經台黃世民老師）

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(中時電子報)