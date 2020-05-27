罷韓投票進入倒數10天，韓陣營動作備受外界關注。韓陣營內情人士爆料說，6月6日投票之後，不管結果如何，韓國瑜目前傾向不採取任動作。

據《東森新聞雲》報導，韓陣營內情人士透露，韓陣營採取遞狀聲請停止執行罷免投票法律攻防戰，雖知會被駁回，但還是要去做，因為韓陣營從頭到尾都認為，這次罷免案根本不具正當性，主要是留下一個歷史紀錄。而韓國瑜自己唯一一次出手，就是透過臉書呼籲高雄市民6月6日不要去投票、不參與政治活動。

至於罷免投票6月6日之後，韓陣營會如何因應？內情人士對此指出，韓國瑜不願看到高雄重演藍綠對決，目前傾向不會採取任何動作。不過，國民黨中央會希望韓國瑜打訴訟，為有意投入補選的黨員拖延時間，以便順利遷戶籍，取得補選資格。

另對於外傳韓國瑜方面拒絕前總統馬英九、前立法院長王金平、黨主席江啟臣等藍營大咖協助，高雄市副市長李四川表示，韓國瑜非常感謝願意襄助者的善意。國民黨秘書長李乾龍也指出，國民黨尊重韓國瑜「低調面對罷韓、高調推行市政、高調實施防疫」的基調，低調不表示不關心，絕對沒有熱臉貼冷屁股的事情。

(中時電子報)