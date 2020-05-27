美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司今日在擴增世界博覽會（Augmented World Expo）歡慶新里程碑，宣布將與全球電信運營商、智慧型手機OEM廠商，及XR瀏覽裝置（XR viewer）製造商攜手在未來一年內向消費者與企業用戶推出XR瀏覽裝置。

自高通技術公司的裝置產品類別中推出連接5G智慧型手機的XR瀏覽裝置以來，全球共有15家電信營運商都已計畫透過提供XR瀏覽裝置樣機、並推動其商業化，以提供前所未有的5G沉浸式體驗。

15家電信營運商包括：中國移動（China Mobile）、中國電信（China Telecom）、中國聯通（China Unicom）、德國電信（Deutsche Telekom）、EE（Everything Everywhere）、KDDI（KDDI Corporation）、KT電信（KT Corp）、LG Uplus、NTT DOCOMO、Orange、SK電信（SK Telecom）、軟銀（SoftBank）、西班牙電信（Telefonica）、威訊通訊（Verizon）和沃達豐（Vodafone）。

輕巧的XR瀏覽裝置是一種可透過USB-C連接器連接至搭載高通Snapdragon 855或865行動平台5G智慧型手機的頭戴式顯示器。5G智慧型手機提供高頻寬與低延遲的特性，是高品質XR必備的要素，XR瀏覽裝置將藉5G智慧型手機開啟新一代的沉浸體驗。

XR與5G的強大聯手，將改寫世界連接、溝通和獲取內容的方式：消費者最喜歡的智慧型手機應用程式，都可透過擴增實境（AR）體驗呈現在他們眼前；工作會議也會因為可透過虛擬協作平台，實現全像投影遠距臨場感（holographic telepresence），而有革命性的變化。

高通技術公司將透過XR優化認證計劃（Qualcomm XR Optimized Certification Program）測試XR瀏覽裝置與智慧型手機的效能，同時驗證兩者的相容性，確保用戶體驗一路順暢。認證分成兩種，分別適用於智慧型手機與XR瀏覽裝置，方便手機及XR瀏覽裝置OEM廠商，不需要針對個別型號一對一優化，也能驗證多款機型的優化效果。

目前有多家廠商正在開發XR瀏覽裝置，包括3Glasses、愛奇藝、Nreal、OPPO、Panasonic、Pico、影創科技（Shadow Creator）。這些公司正在進行認證流程，確保未來幾個月內可快速部署，與搭載Snapdragon的裝置連用。智慧型手機與XR瀏覽裝置都可使用高通技術公司核發的高通XR優化標章，讓消費者與使用者知道裝置互通、效能符合標準。

智慧型手機OEM廠商包括華碩（ASUS）、黑鯊科技（Black Shark）、一加（OnePlus）、OPPO、錘子科技（Smartisan）、vivo、中興（ZTE），均計畫在5G智慧型手機上提供嶄新的XR體驗，更多廠商也陸續跟進中。

隨著5G在全球普及，XR生態體系也蓄勢待發，將融合優異的蜂巢式通訊、優質硬體與高階XR體驗。這些體驗可遍及全球，在家中或戶外使用，希望明年內大家都能享受嶄新實境體驗。

(工商 )