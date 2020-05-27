（[email protected] 2020全球線上發表會邀請函。圖／宏碁提供）

品牌廠宏碁（2353）今年度新品發表會時程，在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下大受影響，原照慣例會在第二季初舉行的春季新品發表會取消實體活動後，再延至季底舉行。今（27）日宏碁正式發出預告，[email protected] 2020全球線上發表會將於台北時間6月23日晚上9點，與歐美同步線上發布。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖先前透露，6月登場的新品發表會將分別在電競Predator、Acer Nitro系列，與專業創作者ConceptD創系列推出搭戴最新一代CPU、 GPU平台架構規格之新品。此外，宏碁今年還將再推出除了Predator掠奪者、 ConceptD創系列兩大子品牌外的第三個PC相關產品系列的新子品牌，這也是其繼創作者領域後，聚焦的另一個微趨勢新藍海市場。

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